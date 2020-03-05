Под Саранском столкнулись два «ВАЗа»: водители получили травмы

5 Март 2020 2020-03-05T13:32:10+03:00

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Вчера в четыре часа вечера на 18 километре автодороги «Восточный обход Саранска» 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ-21140» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили водители обоих автомобилей. На водителя «ВАЗ-21102» был составлен административный протокол. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU