2020-03-05T13:32:10+03:00
Происшествия

Под Саранском столкнулись два «ВАЗа»: водители получили травмы

Оба участника аварии были трезвыми
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
Изменить размер текста:

Вчера в четыре часа вечера на 18 километре автодороги «Восточный обход Саранска» 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с «ВАЗ-21140» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили водители обоих автомобилей. На водителя «ВАЗ-21102» был составлен административный протокол. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину взяли под стражу в зале суда
Пензенский «Дизель» завершил сезон проигрышем тюменскому «Рубину»
19-летний уклонист из Городищенского района заплатит штраф
В Ковылкинском районе Мордовии подтопило два моста
Под Саранском столкнулись два «ВАЗа»: водители получили травмы
Пензенским сотрудникам ГИБДД вручили 14 новых служебных автомобилей
Пензенец Александр Грачёв вошел в резервный состав команды сборной России
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
Перевозить детей в автомобиле, не подвергая опасности
Пенза примет Чемпионат и Первенство ПФО по смешанным единоборствам
Для получения аванса в 21 миллион подделали документы о реконструкции корпуса
Пензенская школьница - победитель Всероссийского конкурса сочинений
А еще говорят, что снаряд в одну воронку не попадает дважды
В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП с погибшим
Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову