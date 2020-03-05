2020-03-05T12:26:52+03:00
Общество

Пензенским сотрудникам ГИБДД вручили 14 новых служебных автомобилей

Торжественная церемония передачи ключей состоялась сегодня на площади Ленина
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В ней приняли участие губернатор области Иван Белозерцев и начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Сергей Щеткин.

Автомобили «УАЗ Патриот» были приобретены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти машины передали в районные подразделения ГИБДД. Полностью обновить парк служебного транспорта Госавтоинспекции Пензенской области планируется до 2024 года.

Новые автомобили, поступившие в распоряжение инспекторов, оборудованы системой «Патруль». Она позволяет фиксировать все происходящее вокруг автомобиля и в салоне. Передняя часть салона отделена от задних сидений металлической решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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