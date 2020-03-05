Пензенец Александр Грачёв вошел в резервный состав команды сборной России

5 Март 2020 2020-03-05T11:50:51+03:00

С 28 февраля по 2 марта в Московском центре боевых искусств прошли Чемпионат и Первенство страны по кёкусинкай

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В соревнованиях приняли участие 627 спортсменов из 45 регионов Российской Федерации. Пензенскую область и спортивный клуб карате «ЭДО» (руководитель В.П. Сычин) представляли 13 спортсменов.

Наибольшего успеха добился Александр Грачёв, ставший четвертым на Чемпионате России по кёкусинкай в весовой категории свыше 90 кг.

В первом поединке наш боец оказал упорное сопротивление, не уступая в инициативе, известному спортсмену Сергею Павлову (ЯНАО). В бою за выход в финал, Александр проиграл чемпиону мира из спортклуба «Кайман» (г. Москва) Николаю Масленникову.

В бою за 3-е место наш спортсмен встретился с опытным бойцом из Кемерово Александром Рафиковым и на протяжении основного и дополнительного времени имел преимущество, но спортивная удача была на стороне соперника.

Александр Грачев по итогам Чемпионата России вошел в резервный состав команды сборной России по кёкусинкай.

Хорошо себя проявили Глеб Кривошеев (юноши 14-15 лет) в категории до 60 кг (25 участников), и Вадим Дергунов (юниоры 16-17 лет) в категории до 60 кг (27 участников), занявшие 5 места в своих категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU