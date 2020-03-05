Иван Белозерцев провел личный прием граждан

5 Март 2020 2020-03-05T11:15:33+03:00

Он состоялся в приемной Президента РФ в Пензенской области в среду, 4 марта

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Жительницы Военного городка в районе поселка Монтажный просили помочь организовать в их доме ремонт.

«В 2013 году за свой счет покрыли крышу, - пояснили женщины. - Спустя некоторое время протечка потолков возобновилась, сегодня ремонт нужен снова».

Глава региона дал поручение руководителю Госжилстройтехинспекции просчитать стоимость работ и организовать их проведение в ближайшее время.

«Дом старый, подрядные организации с неохотой берутся за такие объекты, - констатировал губернатор. - Давайте сделаем все возможное, чтобы выполнить ремонт в этом году, по возможности включив его в программу».

Тему ремонтных работ продолжил директор Пензенского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС Рушан Хатямов. Он рассказал, что фасад здания учебного заведения нуждается в обновлении. Он попросил направить от имени регионального правительства ходатайство о выделении средств в Минтранс РФ. Иван Белозерцев поддержал его инициативу.

«Это одно из старейших учебных заведений Пензы. У меня запланирована встреча с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, буду ходатайствовать за вас».

Марина Танзаева обратилась к губернатору от имени жителей Барковки, подняв вопрос о водоснабжении микрорайона. Вода на участках есть, в личных скважинах, но пригодна только для технических нужд.

«Район растет, количество жителей увеличивается, - отметил Иван Белозерцев. - Можно пробурить скважину, построить водонапорную башню или провести водовод из близлежащих районов».

Губернатор дал поручение проработать несколько вариантов обеспечения водой жителей Барковки, просчитав стоимость всех видов работ, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU