Перевозить детей в автомобиле, не подвергая опасности
Сотрудники ГИБДД и волонтеры провели совместное мероприятие, направленное на популяризацию использования детских удерживающих устройств. Главная цель – прививать навыки безопасной перевозки взрослым и детям для сохранения жизни и здоровья будущего поколения.
Сотрудники ГИБДД благодарили тех, кто следует Правилам дорожного движения и выбирает безопасную перевозку детей в автомобиле и вручали детям памятные раскраски с информацией по использованию детских удерживающих устройств.
Всем взрослым Госавтоинспекция напомнила, что перевозка детей в автомобиле до семи лет разрешена сзади с использованием детских удерживающих устройств. Сохранить жизнь юных пассажиров - основная цель подобных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU