Перевозить детей в автомобиле, не подвергая опасности

5 Март 2020 2020-03-05T10:07:32+03:00

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Сотрудники ГИБДД и волонтеры провели совместное мероприятие, направленное на популяризацию использования детских удерживающих устройств. Главная цель – прививать навыки безопасной перевозки взрослым и детям для сохранения жизни и здоровья будущего поколения.

Сотрудники ГИБДД благодарили тех, кто следует Правилам дорожного движения и выбирает безопасную перевозку детей в автомобиле и вручали детям памятные раскраски с информацией по использованию детских удерживающих устройств.

Всем взрослым Госавтоинспекция напомнила, что перевозка детей в автомобиле до семи лет разрешена сзади с использованием детских удерживающих устройств. Сохранить жизнь юных пассажиров - основная цель подобных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU