Пенза примет Чемпионат и Первенство ПФО по смешанным единоборствам

5 Март 2020 2020-03-05T09:27:15+03:00

С 6 по 8 марта на базе Дворца единоборств «Воейков» пройдут Чемпионат и Первенство ПФО по смешанным единоборствам (ММА)

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Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Ожидается участие более 200 сильнейших бойцов округа.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда ПФО для участия в Чемпионате и Первенстве России.

Начало соревнований - 6 и 7 марта в 11.00, 8 марта в 15.00 ДЕ «Воейков» (г. Пенза, ул. 40 лет Октября, д. 22Б).

ИСТОЧНИК KP.RU