Для получения аванса в 21 миллион подделали документы о реконструкции корпуса

5 Март 2020 2020-03-05T09:04:01+03:00

СК РФ по Пензенской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области, завершено уголовное дело по обвинению директора одного из саратовских ООО в мошенничестве в особо крупном размере, и главного инженера АО, входящего в государственную корпорацию «Ростех», - в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело расследовано при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в октябре 2017 года в Пензе между АО и ООО заключен контракт на выполнение работ по реконструкции корпуса предприятия на общую сумму более 255 млн рублей.

Ссылаясь на финансовые трудности, директор ООО предложил главному инженеру предприятия-заказчика провести авансирование исполнение контракта. А для этого попросил организовать подписание пакета документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, поставленных материалах и оборудовании. При этом заверил его, что полученные денежные средства направит на выполнение работ.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, главный инженер, понимая, что предложение является незаконным, тем не менее организовал подписание руководством предприятия документов, на основании которых в конце декабря 2017 года на счет ООО поступили денежные средства, более 21 млн рублей из которых - за якобы поставленное оборудование и не выполненные в действительности работы.

Полученными денежными средствами директор компании-подрядчика распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб в особо крупном размере.

В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество и автомашины обвиняемых наложен арест.

В настоящее время обвинительное заключение подписано заместителем прокурора Пензенской области, уголовное дело готовится для направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU