Для получения аванса в 21 миллион подделали документы о реконструкции корпуса
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области, завершено уголовное дело по обвинению директора одного из саратовских ООО в мошенничестве в особо крупном размере, и главного инженера АО, входящего в государственную корпорацию «Ростех», - в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело расследовано при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.
По данным следствия, в октябре 2017 года в Пензе между АО и ООО заключен контракт на выполнение работ по реконструкции корпуса предприятия на общую сумму более 255 млн рублей.
Ссылаясь на финансовые трудности, директор ООО предложил главному инженеру предприятия-заказчика провести авансирование исполнение контракта. А для этого попросил организовать подписание пакета документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах, поставленных материалах и оборудовании. При этом заверил его, что полученные денежные средства направит на выполнение работ.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, главный инженер, понимая, что предложение является незаконным, тем не менее организовал подписание руководством предприятия документов, на основании которых в конце декабря 2017 года на счет ООО поступили денежные средства, более 21 млн рублей из которых - за якобы поставленное оборудование и не выполненные в действительности работы.
Полученными денежными средствами директор компании-подрядчика распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб в особо крупном размере.
В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество и автомашины обвиняемых наложен арест.
В настоящее время обвинительное заключение подписано заместителем прокурора Пензенской области, уголовное дело готовится для направления в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU