2020-03-04T17:01:27+03:00
Общество

Пензенская школьница - победитель Всероссийского конкурса сочинений

Десятиклассница школы № 4 г. Сердобска Ксения Матвеева представила свою работу в жанре дневника «О чем поют курские соловьи»
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Всего в конкурсе «Без срока давности», проходившем с 9 декабря 2019 года по 28 февраля, приняли участие 133 600 учеников из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 37 учеников школ при посольствах России за рубежом.

На федеральный этап конкурса было допущено 87 работ: по одной работе от победителей регионального этапа от каждого субъекта РФ и две - от победителей школ при посольствах России за рубежом. В конкурсных сочинениях участникам было предложено рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

По итогам оценки работ в списке победителей конкурса оказалась ученица 10 класса школы № 4 г. Сердобска Ксения Матвеева с сочинением в жанре дневника «О чем поют курские соловьи».

Финалистов и победителей конкурса наградят дипломами Минпросвещения России на торжественной церемонии в Москве. Победители конкурса также будут приглашены 9 мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пензенская школьница - победитель Всероссийского конкурса сочинений
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