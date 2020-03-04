Пензенская школьница - победитель Всероссийского конкурса сочинений
Всего в конкурсе «Без срока давности», проходившем с 9 декабря 2019 года по 28 февраля, приняли участие 133 600 учеников из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 37 учеников школ при посольствах России за рубежом.
На федеральный этап конкурса было допущено 87 работ: по одной работе от победителей регионального этапа от каждого субъекта РФ и две - от победителей школ при посольствах России за рубежом. В конкурсных сочинениях участникам было предложено рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
По итогам оценки работ в списке победителей конкурса оказалась ученица 10 класса школы № 4 г. Сердобска Ксения Матвеева с сочинением в жанре дневника «О чем поют курские соловьи».
Финалистов и победителей конкурса наградят дипломами Минпросвещения России на торжественной церемонии в Москве. Победители конкурса также будут приглашены 9 мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU