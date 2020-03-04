2020-03-04T15:19:57+03:00
Происшествия

А еще говорят, что снаряд в одну воронку не попадает дважды

В Мордовии женщина осуждена за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики МордовияФото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия
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Ночью 2-го января 32-летняя жительница Рузаевки, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, снова, после распития спиртных напитков, села за руль. На автодороге Рузаевка - Ковылкино - Торбеево ее машина была остановлена сотрудниками ДПС, которые составили протокол о повторном управлении автомобилем водителем в нетрезвом состоянии.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Инсарским районным судом жительница г. Рузаевки признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением водительских прав сроком на 2 года, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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