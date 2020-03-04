В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП с погибшим

4 Март 2020 2020-03-04T14:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 января на 83 км автодороги «подъезд к Саранску от ФАД М-5 «Урал» Краснослободского муниципального района водитель автомобиля «Фольксфаген Пассат» сбил 41-летнего гражданина, который находился на проезжей части дороги. После этого по упавшему пешеходу проехали еще несколько большегрузных транспортных средств, которые с места происшествия скрылись. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.

Сотрудники следственного отделения СУ МВД по Республике Мордовия обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном дорожно-транспортном происшествии, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 29-80-84 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU