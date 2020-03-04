2020-03-04T14:25:04+03:00
75 лет Великой Победы

Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову

Губернатор Пензенской области побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Глава региона вручил Алексею Семеновичу юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

- Низкий поклон за ваш подвиг и ваш труд, - отметил губернатор. – Вы многое сделали для Пензенской области.

СПРАВКА «КП»

Алексей Семенович Земсков родился 18 марта 1923 года в селе Аблязово Кузнецкого района. В 1941 году был призван в армию. В 1942 году был направлен в Сталинград в 108-й гвардейский стрелковый полк, в противотанковую батарею. Защищая город, 19-летний Алексей был тяжело ранен. Вернувшись на родину, стал работать председателем колхоза. В 1988 году переехал в Пензу. В 2013 году награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Алексей Земсков с женой воспитали двоих детей. Есть четыре внука и четыре правнука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову
Поздний ужин чуть не закончился для пензенца летальным исходом
Весна начнется для пензенцев с месячника по благоустройству
Олимпийские надежды выйдут на старт в Пензе
В селе Верхняя Елюзань появился детский сад
Для жителей Чемодановки органы правопорядка стали ближе
В Пензенской области мужчина хранил оружие под сиденьем в машине
В Саранске проблемы с водоснабжением
На закрытых водоемах в Пензе лед становится опасным
В Пензе при покупке медицинских масок через интернет женщина лишилась 41 тысячи рублей
В Саранске мужчина избил знакомую до смерти из-за попытки ограбления
В Пензе проводится проверка по факту смерти пенсионера
Специалисты «СтанкоМашСтроя» осваивают программу повышения квалификации «Лидеры производительности»
Дачный сезон в Пензе стартует 25 апреля
Пензенский минздрав: зараженных коронавирусом в регионе нет
Пензенские дороги начнут ремонтировать горячей смесью
Несовершеннолетняя жительница Саранска пострадала в ДТП с маршруткой
Пензенцы могут пожаловаться на ямы на дорогах в социальных сетях
В Пензенской области введут в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья
В феврале жители Мордовии потеряли почти четыре миллиона рублей
Упавший с неисправной детской горки ребенок получил травму