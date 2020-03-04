Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову

4 Март 2020 2020-03-04T14:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона вручил Алексею Семеновичу юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

- Низкий поклон за ваш подвиг и ваш труд, - отметил губернатор. – Вы многое сделали для Пензенской области.

СПРАВКА «КП»

Алексей Семенович Земсков родился 18 марта 1923 года в селе Аблязово Кузнецкого района. В 1941 году был призван в армию. В 1942 году был направлен в Сталинград в 108-й гвардейский стрелковый полк, в противотанковую батарею. Защищая город, 19-летний Алексей был тяжело ранен. Вернувшись на родину, стал работать председателем колхоза. В 1988 году переехал в Пензу. В 2013 году награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Алексей Земсков с женой воспитали двоих детей. Есть четыре внука и четыре правнука.

ИСТОЧНИК KP.RU