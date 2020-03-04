Поздний ужин чуть не закончился для пензенца летальным исходом

4 Март 2020 2020-03-04T14:12:34+03:00

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1 марта около часа ночи 42-летний житель многоквартирного дома на улице Краснова был разбужен и эвакуирован сотрудниками Росгвардии.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин запланировал приготовить поздний ужин. Включив газовую плиту, он поставил на нее кастрюлю и уснул.

Дым из квартиры вскоре просочился в подъезд. Обеспокоенные жильцы дома были вынуждены вызвать спасателей и покинуть жилье до выяснения обстоятельств случившегося. На поступивший сигнал о возгорании также отреагировал ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

Команда спасателей прибыла на место происшествия менее чем через пять минут и оперативно поднялась на седьмой этаж. Дверь в квартиру не была заперта.

Очаг задымления ликвидировали пожарные. Владельца квартиры обнаружили спящим в одной из комнат. Стражи порядка разбудили его и вывели на улицу. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU