2020-03-04T13:23:01+03:00
Общество

Весна начнется для пензенцев с месячника по благоустройству

Соответствующее распоряжение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было опубликовано 2 марта
Григорий ОРЛОВ
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16 марта в регионе стартует месячник по благоустройству, который завершится всеобщим субботником. В течение месяца в городе и области еженедельно будут проходить «санитарные пятницы», во время которых сотрудники организаций и предприятий приведут относящиеся к ним территории в надлежащий вид.

Министрам и членам областного правительства поручено проконтролировать осуществление программы по благоустройству в тех районах области, кураторами которых они являются. Городская власть должна будет привести в порядок лесопарковые зоны и места массового отдыха пензенцев, а также избавиться от сухостоя и высадить молодые деревья и кустарники.

Мэр Андрей Лузгин на планерке в администрации города сообщил, что уборка территорий областного центра начнется раньше намеченной даты. Он поручил составить список мест, которые необходимо привести в порядок и наметить план мероприятий по благоустройству города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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