Олимпийские надежды выйдут на старт в Пензе
Соревнования по лыжным гонкам пройдут в четверг, 5 марта, на стадионе «Снежинка»
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Лыжники выйдут на старт в рамках городской Спартакиады школьников 5-7 классов «Олимпийские надежды». В состязаниях примут участие сборные команды общеобразовательных учреждений Железнодорожного, Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов города Пензы. Юноши будут соревноваться на дистанции 3 км, девушки - 2 км.
Победители и призеры получат грамоты от Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU