Олимпийские надежды выйдут на старт в Пензе

4 Март 2020 2020-03-04T13:13:42+03:00

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в четверг, 5 марта, на стадионе «Снежинка»

Изменить размер текста: A A

Лыжники выйдут на старт в рамках городской Спартакиады школьников 5-7 классов «Олимпийские надежды». В состязаниях примут участие сборные команды общеобразовательных учреждений Железнодорожного, Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов города Пензы. Юноши будут соревноваться на дистанции 3 км, девушки - 2 км.

Победители и призеры получат грамоты от Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU