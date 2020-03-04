2020-03-04T13:07:17+03:00
Общество

В селе Верхняя Елюзань появился детский сад

Пристрой для учреждения на территории местной школы возвели в рамках реализации национального проекта «Демография»
Анна ЧЕРНАЯ
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Новый детский сад рассчитан на 40 детей ясельного возраста. Заботиться о дошколятах будут четыре воспитателя и два помощника.

- Наша школа открылась 17 февраля 1985 года, поэтому символично, что через 35 лет в селе впервые появились дошкольные группы, - отметила директор Марьям Тачукова. - В дошкольном учреждении есть оборудованные музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет, прогулочная площадка. Вся приобретённая мебель и оборудование соответствует требованиям СанПиНа.

Для родителей было организовано первое собрание, на котором их познакомили с режимом работы учреждения и условиями адаптации детей.

Общая стоимость пристроя составила 42,5 миллиона рублей. Средства были направлены из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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