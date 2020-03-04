2020-03-04T11:15:40+03:00
Общество

Для жителей Чемодановки органы правопорядка стали ближе

Губернатор Иван Белозерцев и начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Сергей Щёткин проверили работу нового пункта полиции в Бессоновском районе
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Подразделение открыто летом 2019 года, а недавно завершён капитальный ремонт здания, в котором оно располагается. В пункте полиции несут службу 13 человек. Они обслуживают не только Чемодановку, но и близлежащие села - Кижеватово, Лопуховку, Степановку и другие - с населением около 20 тысяч человек, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Для жителей этих населенных пунктов органы правопорядка стали ближе - теперь им не нужно ехать в районный центр. В штате подразделения - участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска, им помогают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Иван Белозерцев и Сергей Щёткин осмотрели рабочие помещения, ознакомились с условиями работы сотрудников, приёма посетителей. Главу региона интересовало, в частности, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане, как обеспечивается контроль обстановки на обслуживаемой территории при помощи систем видеонаблюдения.

Затем губернатор и начальник областного управления МВД обсудили вопрос открытия участковых пунктов полиции в районах новостроек. Иван Белозерцев заметил, что в настоящее время активно возводятся микрорайоны в Пензе и селе Засечное Пензенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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