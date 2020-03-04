2020-03-04T10:40:03+03:00
Общество

В Пензенской области мужчина хранил оружие под сиденьем в машине

Сотрудники Росгвардии проверили владельцев гражданского оружия
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Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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В Городищенском районе Пензенской области сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и участковые уполномоченные полиции провели проверку владельцев гражданского оружия.

Правоохранители проверили условия обеспечения сохранности оружия и патронов по месту жительства у 136 владельцев гражданского оружия, в том числе у 48 владельцев охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом.

По результатам проведенных проверок выявлено 1 нарушение - оружие находилось не в специальном сейфе, а в машине под сиденьем.

«Во время рейдов мы напоминаем владельцам оружия о необходимости контролировать сроки и даты, указанные в регистрационных документах на оружие, и заранее планировать визит к инспектору», - сказал сотрудник центра лицензионно-разрешительной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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