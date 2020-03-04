В Пензенской области мужчина хранил оружие под сиденьем в машине
В Городищенском районе Пензенской области сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и участковые уполномоченные полиции провели проверку владельцев гражданского оружия.
Правоохранители проверили условия обеспечения сохранности оружия и патронов по месту жительства у 136 владельцев гражданского оружия, в том числе у 48 владельцев охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом.
По результатам проведенных проверок выявлено 1 нарушение - оружие находилось не в специальном сейфе, а в машине под сиденьем.
«Во время рейдов мы напоминаем владельцам оружия о необходимости контролировать сроки и даты, указанные в регистрационных документах на оружие, и заранее планировать визит к инспектору», - сказал сотрудник центра лицензионно-разрешительной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU