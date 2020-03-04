В Саранске проблемы с водоснабжением
Как сообщает МП «Саранскгорводоканал», 4 марта в связи с дефектом трубопровода холодного водоснабжения на перекрестке улиц Транспортная и Евсевьева временно приостановлена подача холодной воды в юго-западной части Саранска.
В зону отключения попадают:
- многоквартирные дома №№ 5/1 и 5/2 по улице Транспортной.
Частный сектор:
- ул. Транспортная, д. 6 - 44 (22 дома)
- пер. Евсевьева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 домов)
По ул. Студенческой, д. 6, 8 и ул. Транспортной, д. 9 (Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий.) и д. будет снижено давление холодной воды.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Транспортная, д. 5/2.
Ограничение подачи ресурса будет действовать до окончания проведения ремонтных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU