2020-03-04T10:15:14+03:00
Недвижимость

В Саранске проблемы с водоснабжением

Ограничена подача холодной воды в ряде домов юго-западной части города
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Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана Маковеева
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Как сообщает МП «Саранскгорводоканал», 4 марта в связи с дефектом трубопровода холодного водоснабжения на перекрестке улиц Транспортная и Евсевьева временно приостановлена подача холодной воды в юго-западной части Саранска.

В зону отключения попадают:

- многоквартирные дома №№ 5/1 и 5/2 по улице Транспортной.

Частный сектор:

- ул. Транспортная, д. 6 - 44 (22 дома)

- пер. Евсевьева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 домов)

По ул. Студенческой, д. 6, 8 и ул. Транспортной, д. 9 (Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий.) и д. будет снижено давление холодной воды.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Транспортная, д. 5/2.

Ограничение подачи ресурса будет действовать до окончания проведения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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