2020-03-04T09:46:55+03:00
Общество

На закрытых водоемах в Пензе лед становится опасным

В связи с резкими перепадами температур отмечается образование расколов и трещин
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Для предупреждения аварийных ситуаций и разрушений в период половодья на гидротехнических участках города 3 марта сотрудниками МКУ "Управление по делам ГОЧС Пензы" проведен осмотр гидротехнических сооружений. Особое внимание уделено местам, где могут возникнуть препятствия для свободного прохождения воды.

Также специалисты провели обследование водных объектов, проверили толщину и структуру льда.

В связи с резкими перепадами температур отмечается образование расколов и трещин, несмотря на то, что толщина льда закрытых водоемов города составляет 30-50 см. Река Сура полностью освободилась ото льда.

Участники рейда напомнили рыбакам, что температурные качели меняют структуру льда. Любителям рыбной ловли рекомендовано быть крайне осторожными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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