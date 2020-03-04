2020-03-04T09:06:15+03:00
Происшествия

В Пензе при покупке медицинских масок через интернет женщина лишилась 41 тысячи рублей

Полиция Пензенской области предупреждает о новом способе мошенничества при продаже товаров через интернет
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте «Юла» 26-летняя жительница Пензы обнаружила объявление о продаже одноразовых медицинских масок и в ходе переписки через мобильное приложение с продавцом договорилась о том, что для оформления заказа необходимо перейти по ссылке и оплатить товар.

Следуя условиям неизвестного, заявительница открыла ссылку и в появившемся окне ввела реквизиты своей банковской карты. После чего обнаружила, что со счёта её карты списаны деньги в сумме 41 тыс. рублей. После списания денег продавец перестал выходить на связь и объявление удалил.

По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову
Поздний ужин чуть не закончился для пензенца летальным исходом
Весна начнется для пензенцев с месячника по благоустройству
Олимпийские надежды выйдут на старт в Пензе
В селе Верхняя Елюзань появился детский сад
Для жителей Чемодановки органы правопорядка стали ближе
В Пензенской области мужчина хранил оружие под сиденьем в машине
В Саранске проблемы с водоснабжением
На закрытых водоемах в Пензе лед становится опасным
В Пензе при покупке медицинских масок через интернет женщина лишилась 41 тысячи рублей
В Саранске мужчина избил знакомую до смерти из-за попытки ограбления
В Пензе проводится проверка по факту смерти пенсионера
Специалисты «СтанкоМашСтроя» осваивают программу повышения квалификации «Лидеры производительности»
Дачный сезон в Пензе стартует 25 апреля
Пензенский минздрав: зараженных коронавирусом в регионе нет
Пензенские дороги начнут ремонтировать горячей смесью
Несовершеннолетняя жительница Саранска пострадала в ДТП с маршруткой
Пензенцы могут пожаловаться на ямы на дорогах в социальных сетях
В Пензенской области введут в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья
В феврале жители Мордовии потеряли почти четыре миллиона рублей
Упавший с неисправной детской горки ребенок получил травму