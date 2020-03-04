В Пензе при покупке медицинских масок через интернет женщина лишилась 41 тысячи рублей

4 Март 2020 2020-03-04T09:06:15+03:00

Полиция Пензенской области предупреждает о новом способе мошенничества при продаже товаров через интернет

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На сайте «Юла» 26-летняя жительница Пензы обнаружила объявление о продаже одноразовых медицинских масок и в ходе переписки через мобильное приложение с продавцом договорилась о том, что для оформления заказа необходимо перейти по ссылке и оплатить товар.

Следуя условиям неизвестного, заявительница открыла ссылку и в появившемся окне ввела реквизиты своей банковской карты. После чего обнаружила, что со счёта её карты списаны деньги в сумме 41 тыс. рублей. После списания денег продавец перестал выходить на связь и объявление удалил.

По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU