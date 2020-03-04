В Пензе при покупке медицинских масок через интернет женщина лишилась 41 тысячи рублей
На сайте «Юла» 26-летняя жительница Пензы обнаружила объявление о продаже одноразовых медицинских масок и в ходе переписки через мобильное приложение с продавцом договорилась о том, что для оформления заказа необходимо перейти по ссылке и оплатить товар.
Следуя условиям неизвестного, заявительница открыла ссылку и в появившемся окне ввела реквизиты своей банковской карты. После чего обнаружила, что со счёта её карты списаны деньги в сумме 41 тыс. рублей. После списания денег продавец перестал выходить на связь и объявление удалил.
По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU