2020-03-03T17:33:58+03:00
Происшествия

В Саранске мужчина избил знакомую до смерти из-за попытки ограбления

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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По версии следствия, в ночь на 27 февраля 38-летний мужчина и 42-летняя женщина распивали спиртное в квартире общего знакомого. Во время застолья подозреваемый уснул. Проснувшись, мужчина увидел, что знакомая собирает чужие вещи. Поняв, что женщина хочет ограбить хозяина квартиры, он начал избивать ее руками и ногами.

В результате отека головного мозга и тупой закрытой травмы головы пострадавшая скончалась на месте происшествия. О случившемся мужчина сообщил своей родственнице, а та - в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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