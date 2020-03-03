В Саранске мужчина избил знакомую до смерти из-за попытки ограбления

3 Март 2020 2020-03-03T17:33:58+03:00

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По версии следствия, в ночь на 27 февраля 38-летний мужчина и 42-летняя женщина распивали спиртное в квартире общего знакомого. Во время застолья подозреваемый уснул. Проснувшись, мужчина увидел, что знакомая собирает чужие вещи. Поняв, что женщина хочет ограбить хозяина квартиры, он начал избивать ее руками и ногами.

В результате отека головного мозга и тупой закрытой травмы головы пострадавшая скончалась на месте происшествия. О случившемся мужчина сообщил своей родственнице, а та - в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU