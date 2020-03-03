В Пензе проводится проверка по факту смерти пенсионера

3 Март 2020 2020-03-03T17:33:42+03:00

Следственный отдел по Ленинскому району СК РФ по Пензенской области устанавливает все обстоятельства гибели мужчины

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Днем 28 февраля в Пензе в районе подвесного моста прохожим на водной глади Суры замечено тело мужчины, о чем он сообщил в правоохранительные органы. Из воды тело погибшего извлечено работниками Пензенского пожарно-спасательного центра.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Сотрудниками полиции установлена личность мужчины, им оказался житель Пензы 1938 года рождения.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти пенсионера. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU