2020-03-03T16:23:14+03:00
Общество

Специалисты «СтанкоМашСтроя» осваивают программу повышения квалификации «Лидеры производительности»

Обучение проходит в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
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Основная цель курса – обучение актуальным управленческим компетенциям, которые будут стимулировать рост производительности на предприятии за счет внедрения организационных и технологических инновационных решений. Сотрудники компании входят в группу из 10 человек.

Им предстоит провести проектные исследования на одном из уникальных многопрофильных предприятий Краснодара, которое выступает заказчиком. Основной вид его деятельности - комплексное оснащение предприятий торговли и общественного питания оборудованием. Обучающиеся смогут на практике применить методы повышения производительности труда и подготовить «дорожную карту», которую заказчик сможет использовать для достижения целевых показателей нацпроекта.

Обучение продлится в течение полугода. Помимо общих модулей, участники программы пройдут обучение по таким направлениям, как: экономика и финансы, организация и культура бережливого производства, управление изменениями. Лидеры производительности в дальнейшем смогут пройти стажировку на предприятиях Германии, Франции, Японии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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