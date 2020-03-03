Дачный сезон в Пензе стартует 25 апреля

3 Март 2020 2020-03-03T16:04:00+03:00

Добраться до своих участков горожане смогут на 32 автобусах

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В этом году будет организован 21 маршрут. Их поделят на четыре пояса - в зависимости от расстояния до пункта назначения. Стоимость проезда останется той же, что и была в прошлом году.

Стоимость проезда будет зависеть от пункта назначения.Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Движение автобусов будет осуществляться в соответствии с расписанием:

* c 25 апреля до 1 июня – три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье);

* c 1 июня до 1 сентября – четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);

* c 1 сентября до окончания сезона – три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).

Список маршрутов можно посмотреть на сайте городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU