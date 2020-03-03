Пензенские дороги начнут ремонтировать горячей смесью
Ремонт дорог обсудили сегодня в городской администрации. Так как погода уже позволяет проводить работы в усиленном режиме, глава ведомства Андрей Лузгин поручил увеличить количество смен и активнее устранять ямы и выбоины.
- При планировании выбирайте самые аварийные места, чтобы после ремонта наши дороги находились в проезжем состоянии, - отметил мэр.
Заместитель главы администрации Денис Леонтьев отметил, что с завтрашнего дня снова начнет работу асфальтобетонный завод, что позволит использовать горячую смесь.
В первую очередь бригады выйдут на улицы Чаадаева, Новоселов, дорогу в микрорайон Заря. Андрей Лузгин обратил внимание на состояние проспекта Строителей.
- Проспект, как и ряд других проблемных участков, в этом году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По таким объектам есть договоренность с подрядными организациями - после запуска своих асфальтобетонных заводов они сделают ямочный ремонт законтрактованных объектов и в апреле-мае приступят к их полноценному ремонту, - пояснил Денис Леонтьев.
В социальных сетях и на почту Департамента ЖКХ города пензенцы уже направили порядка 40 сообщений с указанием улиц и фотофиксацией дефектов на городских дорогах. Это позволяет сформировать более полную картину состояния улично-дорожной сети и эффективнее планировать работы по ремонту.
ИСТОЧНИК KP.RU