2020-03-03T14:34:31+03:00
Общество

Пензенские дороги начнут ремонтировать горячей смесью

В связи с установлением плюсовой температуры в ночное время МУП «Пензадормост» с завтрашнего дня запускает асфальтобетонный завод
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Ремонт дорог обсудили сегодня в городской администрации. Так как погода уже позволяет проводить работы в усиленном режиме, глава ведомства Андрей Лузгин поручил увеличить количество смен и активнее устранять ямы и выбоины.

- При планировании выбирайте самые аварийные места, чтобы после ремонта наши дороги находились в проезжем состоянии, - отметил мэр.

Заместитель главы администрации Денис Леонтьев отметил, что с завтрашнего дня снова начнет работу асфальтобетонный завод, что позволит использовать горячую смесь.

В первую очередь бригады выйдут на улицы Чаадаева, Новоселов, дорогу в микрорайон Заря. Андрей Лузгин обратил внимание на состояние проспекта Строителей.

- Проспект, как и ряд других проблемных участков, в этом году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По таким объектам есть договоренность с подрядными организациями - после запуска своих асфальтобетонных заводов они сделают ямочный ремонт законтрактованных объектов и в апреле-мае приступят к их полноценному ремонту, - пояснил Денис Леонтьев.

В социальных сетях и на почту Департамента ЖКХ города пензенцы уже направили порядка 40 сообщений с указанием улиц и фотофиксацией дефектов на городских дорогах. Это позволяет сформировать более полную картину состояния улично-дорожной сети и эффективнее планировать работы по ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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