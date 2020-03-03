Несовершеннолетняя жительница Саранска пострадала в ДТП с маршруткой

3 Март 2020 2020-03-03T14:10:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера утром на улице Титова в Саранске произошло ДТП. 34-летний водитель пассажирской «Газели», не рассчитав скорость, врезался в «Ладу Гранту», которая ехала впереди и остановилась для пропуска автомобилей на встречной полосе и поворота.

В итоге 17-летняя пассажирка маршрутки была госпитализирована, и после осмотра и данных рекомендаций по лечению отпущена домой. Оба водителя в момент аварии были трезвыми. В отношении виновника составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU