В Пензенской области введут в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья

3 Март 2020 2020-03-03T12:01:11+03:00

Это планируется сделать до конца этого года

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По итогам прошлого года Пензенская область по темпам ввода жилья в эксплуатацию заняла первое место в ПФО и восьмое в стране. Губернатор Иван Белозерцев поручил начать подготовку площадок для строительства на перспективу.

- Муниципалитетам нужно на три, пять, десять лет вперед подводить инженерные коммуникации, - отметил глава региона.

До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию один миллион 97 тысяч квадратных метров жилья, что на 31% больше уровня прошлого года. По информации министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, планы строительства согласовали все муниципалитеты. Выйти на озвученный показатель планируется уже к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU