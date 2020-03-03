2020-03-03T12:01:11+03:00
Общество

В Пензенской области введут в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья

Это планируется сделать до конца этого года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам прошлого года Пензенская область по темпам ввода жилья в эксплуатацию заняла первое место в ПФО и восьмое в стране. Губернатор Иван Белозерцев поручил начать подготовку площадок для строительства на перспективу.

- Муниципалитетам нужно на три, пять, десять лет вперед подводить инженерные коммуникации, - отметил глава региона.

До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию один миллион 97 тысяч квадратных метров жилья, что на 31% больше уровня прошлого года. По информации министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, планы строительства согласовали все муниципалитеты. Выйти на озвученный показатель планируется уже к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенский минздрав: зараженных коронавирусом в регионе нет
Пензенские дороги начнут ремонтировать горячей смесью
Несовершеннолетняя жительница Саранска пострадала в ДТП с маршруткой
Пензенцы могут пожаловаться на ямы на дорогах в социальных сетях
В Пензенской области введут в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья
В феврале жители Мордовии потеряли почти четыре миллиона рублей
Упавший с неисправной детской горки ребенок получил травму
Гостям из Саратова грозит лет по двадцать
В электронной очереди в оздоровительные лагеря более пяти тысяч детей
В Рузаевке при обрушении кирпичной кладки пострадали двое жителей
29 февраля в Пензенской области родились 11 детей
Профилактику коронавируса обсудили в пензенском правительстве
Двое жителей Рузаевки погибли на пожаре
Житель Саранска приговорен к восьми месяцам лишения свободы
Малые города Пензенской области участвуют во Всероссийском конкурсе
Доверие жительницы Пензы закончилось после утраты 742 тысяч рублей
Строительство нового цеха «СтанкоМашСтроя» идет по графику
По инициативе собственников жилья в Пензе оштрафован председатель ТСЖ
Пензенские столбы как средство торможения
Всероссийский проект «Эстафета поколений»
В Пензе ночью сгорели два автомобиля
В Пензе презентовали первый в этом году номер журнала «Сура»
Разыскиваются очевидцы ДТП в селе Бессоновка Пензенской области
Для обеспечения безопасности
Спортивный фестиваль на Олимпийской аллее в Пензе
Купил 25 земельных участков в Саранске. Дорого
Масленица в Радищево Пензенской области