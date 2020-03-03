В феврале жители Мордовии потеряли почти четыре миллиона рублей

3 Март 2020 2020-03-03T10:33:33+03:00

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Одними из самых распространенных способов совершения преступления по-прежнему остаются кражи денежных средств лжесотрудниками банков и обман при покупке и продаже каких-либо товаров через Интернет.

За второй месяц года жертвами злоумышленников стали около 80 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более трех миллионов 784 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не передавать незнакомцам реквизиты своей карты, не пытаться избавиться от проблем с помощью знахарей и целителей, а также не переводить неизвестным денежные средства за помощь в получении сверхприбыли при участии в электронных торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU