2020-03-03T09:54:39+03:00
Происшествия

Упавший с неисправной детской горки ребенок получил травму

В Пензенском районе директору ООО за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, назначен штраф
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

По данным Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области, днём 16 мая 2019 года 5-летний мальчик находился на детской площадке, расположенной на улице Радужной в селе Засечное Пензенского района. При спуске с горки, из-за наличия повреждений в местах крепления к основанию аттракциона, произошло падение полотна-ската горки, в результате чего ребенок получил компрессионный перелом поясничного позвонка.

Мальчик незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Произошедшее стало возможным из-за того, что не производился ежедневный осмотр детского игрового комплекса, конструкции не обследовались на предмет износа, устойчивости, нарушения целостности, наличия всех деталей крепления.

Свою вину директор организации признал, полностью возместил потерпевшим вред, причиненный совершенным преступлением.

От подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено, принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В феврале жители Мордовии потеряли почти четыре миллиона рублей
Упавший с неисправной детской горки ребенок получил травму
Гостям из Саратова грозит лет по двадцать
В электронной очереди в оздоровительные лагеря более пяти тысяч детей
В Рузаевке при обрушении кирпичной кладки пострадали двое жителей
29 февраля в Пензенской области родились 11 детей
Профилактику коронавируса обсудили в пензенском правительстве
Двое жителей Рузаевки погибли на пожаре
Житель Саранска приговорен к восьми месяцам лишения свободы
Малые города Пензенской области участвуют во Всероссийском конкурсе
Доверие жительницы Пензы закончилось после утраты 742 тысяч рублей
Строительство нового цеха «СтанкоМашСтроя» идет по графику
По инициативе собственников жилья в Пензе оштрафован председатель ТСЖ
Пензенские столбы как средство торможения
Всероссийский проект «Эстафета поколений»
В Пензе ночью сгорели два автомобиля
В Пензе презентовали первый в этом году номер журнала «Сура»
Разыскиваются очевидцы ДТП в селе Бессоновка Пензенской области
Для обеспечения безопасности
Спортивный фестиваль на Олимпийской аллее в Пензе
Купил 25 земельных участков в Саранске. Дорого
Масленица в Радищево Пензенской области