Упавший с неисправной детской горки ребенок получил травму

3 Март 2020 2020-03-03T09:54:39+03:00

В Пензенском районе директору ООО за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, назначен штраф

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По данным Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области, днём 16 мая 2019 года 5-летний мальчик находился на детской площадке, расположенной на улице Радужной в селе Засечное Пензенского района. При спуске с горки, из-за наличия повреждений в местах крепления к основанию аттракциона, произошло падение полотна-ската горки, в результате чего ребенок получил компрессионный перелом поясничного позвонка.

Мальчик незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Произошедшее стало возможным из-за того, что не производился ежедневный осмотр детского игрового комплекса, конструкции не обследовались на предмет износа, устойчивости, нарушения целостности, наличия всех деталей крепления.

Свою вину директор организации признал, полностью возместил потерпевшим вред, причиненный совершенным преступлением.

От подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено, принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU