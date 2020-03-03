2020-03-03T08:46:23+03:00
Происшествия

Гостям из Саратова грозит лет по двадцать

В Пензе полицейские задержали трёх жителей Саратова по подозрению в сбыте наркотиков
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали супружескую пару, которая передвигалась на автомобиле «Шевроле». В ходе досмотра полицейские обнаружили 28 свертков с синтетическими наркотиками, предназначенные для распространения.

В результате анализа содержимого гаджетов, которые использовали задержанные, было установлено местонахождение ещё 10 тайников с наркотическими средствами, которые сотрудники полиции изъяли.

Впоследствии они задержали ещё одного жителя Саратова, который действовал совместно с супругами и снимал квартиру в Первомайском районе Пензы. Оперативники выяснили, что накануне он осуществил около 50 закладок с запрещенными веществами на территории Ленинского района. Злоумышленник находился в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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