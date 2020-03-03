2020-03-03T08:17:31+03:00
Туризм

В электронной очереди в оздоровительные лагеря более пяти тысяч детей

Со 2 марта в Пензе стартовал второй этап заявочной кампании на приобретение путёвок
Виктор ВИКТОРОВ
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В детском лагере. Фото: Ксения АхметжановаВ детском лагере. Фото: Ксения Ахметжанова
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По информации пресс-службы Администрации Пензы, по состоянию на 11.00 часов 2 марта 2019 года в электронной очереди было зарегистрировано 5765 детей.

За счёт средств бюджета Пензенской области планируется приобретение около пяти тысяч путёвок в загородные лагеря. Конкурсные процедуры объявлены. Количество путёвок в разрезе лагерей и смен будет размещено на сайте www.leto58.ru после заключения муниципальных контрактов, не позднее 20 апреля.

Путёвки будут приобретаться родителями в районных администрациях в порядке электронной очереди. Приём родителей начнётся с 27 апреля. Алгоритм работы отработан и не изменится.

Стоит отметить, что приобрести путёвку в порядке электронной очереди на сайте www.leto58.ru можно только для детей, зарегистрированных по месту жительства в Пензе. Кроме того, на одного ребёнка можно получить только одну путёвку в год на условиях оплаты родителями 25 % (4436 рублей) от реальной стоимости путевки.

Опыт прошлых лет показывает, что часть родителей, осуществивших постановку детей в электронную очередь, изменят свои планы. Поэтому льготные путёвки для детей смогут получить все желающие граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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