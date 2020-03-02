2020-03-02T17:53:37+03:00
Происшествия

В Рузаевке при обрушении кирпичной кладки пострадали двое жителей

На территорию заброшенного здания мужчины пришли, желая украсть металлолом
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня утром в Рузаевке обрушилась кирпичная кладка неиспользуемого строения на улице Калинина. Под завалами оказались мужчина 1980 года рождения. Его знакомый 1979 года рождения при обрушении получил ушиб спины. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС, которые помогли выбраться погребенному под кирпичом пострадавшему. Оба жителя получили необходимую медицинскую помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как пояснили мужчины, на территорию заброшенного здания они пришли с целью кражи лома металла, но не учли, что при подпиливании швеллера вся опора рухнет.

В настоящее время ОМВД России по Рузаевскому району проводится проверка по факту получения пострадавшими телесных повреждений. Также будет дана оценка их действиям по факту покушения на кражу. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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