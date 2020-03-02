2020-03-02T15:38:43+03:00
Происшествия

Двое жителей Рузаевки погибли на пожаре

Причина возгорания устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера в час ночи в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре. Горел дом на улице Кумысной в Рузаевке. В пожарную службу сообщили соседи, увидев дым.

К моменту прибытия подразделений в комнате, где находилась мебель и электрический обогреватель, был открытый огонь. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС в прихожей обнаружили тело хозяина дома, 1962 года рождения. Позже, в комнате на полу было найдено тело второго мужчины, 1954 года рождения.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
29 февраля в Пензенской области родились 11 детей
Профилактику коронавируса обсудили в пензенском правительстве
Двое жителей Рузаевки погибли на пожаре
Житель Саранска приговорен к восьми месяцам лишения свободы
Малые города Пензенской области участвуют во Всероссийском конкурсе
Доверие жительницы Пензы закончилось после утраты 742 тысяч рублей
Строительство нового цеха «СтанкоМашСтроя» идет по графику
По инициативе собственников жилья в Пензе оштрафован председатель ТСЖ
Пензенские столбы как средство торможения
Всероссийский проект «Эстафета поколений»
В Пензе ночью сгорели два автомобиля
В Пензе презентовали первый в этом году номер журнала «Сура»
Разыскиваются очевидцы ДТП в селе Бессоновка Пензенской области
Для обеспечения безопасности
Спортивный фестиваль на Олимпийской аллее в Пензе
Купил 25 земельных участков в Саранске. Дорого
Масленица в Радищево Пензенской области