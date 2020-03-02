Двое жителей Рузаевки погибли на пожаре

2 Март 2020 2020-03-02T15:38:43+03:00

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Вчера в час ночи в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре. Горел дом на улице Кумысной в Рузаевке. В пожарную службу сообщили соседи, увидев дым.

К моменту прибытия подразделений в комнате, где находилась мебель и электрический обогреватель, был открытый огонь. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС в прихожей обнаружили тело хозяина дома, 1962 года рождения. Позже, в комнате на полу было найдено тело второго мужчины, 1954 года рождения.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU