2020-03-02T14:55:11+03:00
Происшествия

Житель Саранска приговорен к восьми месяцам лишения свободы

Водитель осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики МордовияФото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия
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История данного водителя больше похожа на сериал из лечебного заведения для алкоголиков. Начиная с 2016 года, он трижды был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Новый эпизод нетрезвой езды 41-летнего жителя Саранска был зафиксирован сотрудниками ДПС ГИБДД ММО МВД РФ «Ичалковский» в с. Кемля Ичалковского района 9 декабря 2019 года.

А 13 декабря 2019 года при его освидетельствовании медиками установлено: водитель находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотического средства.

На основании представленных прокуратурой Ичалковского района доказательств, приговором Ичалковского районного суда водитель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее осужденным за аналогичное преступление).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием основного наказания в колонии общего режима, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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