Малые города Пензенской области участвуют во Всероссийском конкурсе

2 Март 2020 2020-03-02T13:24:01+03:00

В понедельник, 2 марта, на совещании Ивана Белозерцева с главами муниципальных образований обсудили участие в конкурсе по благоустройству среди малых городов

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«Никольск стал победителем всероссийского конкурса грантов на благоустройство малых городов, причем конкуренция была очень серьезная, - отметил губернатор. - Муниципальное образование получит финансирование в размере 70 миллионов рублей. Летом состоится очередной этап конкурса, готовиться к которому нужно начинать уже сейчас».

Курировать процесс подготовки Иван Белозерцев предложено первому заместителю председателю правительства Виктору Кувайцеву и главному архитектору региона Леониду Иоффе. Губернатор также поручил уделить особое внимание Наровчату, где в этом году планируется провести торжества по поводу 150-летия со дня рождения его знаменитого уроженца, писателя Александра Куприна. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые он был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований.

В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год. Ранее победителями конкурса от Пензенской области становились города Кузнецк и Заречный.

ИСТОЧНИК KP.RU