Доверие жительницы Пензы закончилось после утраты 742 тыс. рублей

2 Март 2020 2020-03-02T11:37:26+03:00

Обещанная незнакомцами компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки на счет так и не поступила

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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 67-летняя гражданка. Она сообщила, что в феврале ей позвонил неизвестный и сообщил, что собеседнице полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки.

Незнакомцы неоднократно звонили заявительнице от имени служащих различных государственных структур и требовали перечислить деньги под предлогом оплаты услуг юристов и адвокатов. Следуя инструкциям неизвестных, гражданка перевела 742 тыс. рублей на имя незнакомых ранее лиц.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает:

- перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц;

- ни в коем случае не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета неизвестным!

ИСТОЧНИК KP.RU