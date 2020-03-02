Строительство нового цеха «СтанкоМашСтроя» идет по графику

2 Март 2020 2020-03-02T10:18:39+03:00

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На территории компания «СтанкоМашСтрой» продолжается строительство нового производственного здания, площадь которого составит 854 квадратных метра и где планируется собственное производство комплектующих и частей для токарного и фрезерного оборудования.

С сегодняшнего дня рабочие приступили к установке окон из профиля ПВХ. После этого начнется самый масштабный этап работы – внутренняя отделка помещения.

Строительство ведется строго по графику в соответствии с проектной документацией. Новый цех возводится только из современных и высококачественных материалов, соответствующим всем техническим требованием.

ИСТОЧНИК KP.RU