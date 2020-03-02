Строительство нового цеха «СтанкоМашСтроя» идет по графику
На территории компания «СтанкоМашСтрой» продолжается строительство нового производственного здания, площадь которого составит 854 квадратных метра и где планируется собственное производство комплектующих и частей для токарного и фрезерного оборудования.
С сегодняшнего дня рабочие приступили к установке окон из профиля ПВХ. После этого начнется самый масштабный этап работы – внутренняя отделка помещения.
Строительство ведется строго по графику в соответствии с проектной документацией. Новый цех возводится только из современных и высококачественных материалов, соответствующим всем техническим требованием.
ИСТОЧНИК KP.RU