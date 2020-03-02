По инициативе собственников жилья в Пензе оштрафован председатель ТСЖ

2 Март 2020 2020-03-02T09:45:46+03:00

В платежные документы были незаконно включены дополнительные расходы

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По обращению граждан, Прокуратура Первомайского района г. Пензы выявила нарушения жилищного законодательства при установлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирном доме.

В сентябре 2019 года председатель правления ТСЖ «Засека» принял решение о включении в платежный документ не утвержденной на общем собрании собственников строки расходов - о возмещении причиненного по вине ТСЖ ущерба одному из собственников в размере 170 тыс. рублей, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

По результатам проверки председателю правления ТСЖ внесено представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Строка в платежных документах исключена.

В отношении председателя правления ТСЖ прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи он оштрафован на 50 тыс. рублей.

Постановление вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU