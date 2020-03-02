По инициативе собственников жилья в Пензе оштрафован председатель ТСЖ
По обращению граждан, Прокуратура Первомайского района г. Пензы выявила нарушения жилищного законодательства при установлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирном доме.
В сентябре 2019 года председатель правления ТСЖ «Засека» принял решение о включении в платежный документ не утвержденной на общем собрании собственников строки расходов - о возмещении причиненного по вине ТСЖ ущерба одному из собственников в размере 170 тыс. рублей, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
По результатам проверки председателю правления ТСЖ внесено представление.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Строка в платежных документах исключена.
В отношении председателя правления ТСЖ прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи он оштрафован на 50 тыс. рублей.
Постановление вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU