Пензенские столбы как средство торможения

2 Март 2020 2020-03-02T10:16:48+03:00

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13 января 2020 года в 14 часов 00 минут, напротив дома № 4 по ул. Строителей в г. Пензе, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на препятствие (столб световой опоры), после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП столб световой опоры получил повреждения.

28 января в 16 часов 36 минут, напротив дома № 2 «А» к. 1 по ул. Воронова в г. Пензе, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем марки «Лада Калина», после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП автомобиль марки «Лада Калина» получил механические повреждения.

10 февраля в 10 часов 00 минут, напротив дома № 18 по ул. Старо-Черкасская в г. Пензе, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на препятствие (столб световой опоры), после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП столб световой опоры получил повреждения.

Убедительная просьба свидетелей данных происшествий позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Обл. ГИБДД).

ИСТОЧНИК KP.RU