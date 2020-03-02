Всероссийский проект «Эстафета поколений»

2 Март 2020 2020-03-02T08:36:10+03:00

На встрече с членами Общественной палаты Пензенской области Первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров рассказал о культуре наставничества

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Основная тема встречи - участие членов Общественной палаты в реализации социально значимых проектов, направленных на формирование воспитания патриотизма подрастающего поколения.

Вячеслав Бочаров рассказал о работе Общественной палаты Российской Федерации по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и участников других боевых действий.

«Большую роль в гражданском и патриотическом воспитании играет именно взаимодействие со старшим поколением через наставничество. Поэтому такой проект, как «Эстафета поколений», развивает культуру наставничества», - отметил Вячеслав Бочаров.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, участники встречи - члены Общественной палаты региона, руководители некоммерческих организаций в ходе выступлений отметили важность проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед, отметил, что работа по патриотическому воспитанию очень важна на постоянной основе.

«Сегодня было представлено много инициатив по патриотическому воспитанию. Главное, надо помнить, что за ними стоят дети и подростки, которые нуждаются в твердой и правильной позиции по воспитанию патриотизма у человека», - резюмировал Владимир Подобед.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой России Вячеслав Бочаров высоко оценил проводимую в Пензенской области работу по патриотическому воспитанию.

Участники встречи обсудили также инициативу присвоения городу Пензе почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Данное предложение поддержали единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU