В Пензе презентовали первый в этом году номер журнала «Сура»

1 Март 2020 2020-03-01T17:04:18+03:00

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Литературный журнал «Сура» издается с 1991 года. Сегодня на его страницах печатаются авторы, которые живут не только в России, но и в Америке, Германии, Израиле.

Презентацию первого в 2020 году номера смогли увидеть не только пензенцы, но и жители других регионов – благодаря организованной онлайн-трансляции.

В ходе встречи состоялось награждение лучших авторов прошлого года. В номинации «Проза» победили Ирена Сергеева из Санкт-Петербурга и Нина Савина из Брянска. В номинации «Поэзия» лучшими стали Ольга Денисова из поселка Евлашево и Елизавета Мартынова из Саратова.

Гостем презентации стал редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Он с почтением высказался о журнале и был приятно удивлен его содержанием.

ИСТОЧНИК KP.RU