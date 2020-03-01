Разыскиваются очевидцы ДТП в селе Бессоновка Пензенской области

1 Март 2020 2020-03-01T12:58:03+03:00

3 января от столкновения с «Газелью» «Лада Приора» выехала на обочину слева по ходу своего движения и произвела наезд на пешехода

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Около 17 часов 30 минут 3 января на 6 км автомобильной дороги Пенза - Лунино произошло столкновение двух транспортных средств: легкового автомобиля «Лада Приора» под управлением мужчины 1996 года рождения и автомобиля «Газель» под управлением водителя 1991 года рождения.

Предварительно установлено, что машины двигались в попутном направлении. Водитель автомобиля «Лада Приора» начал совершать обгон «Газели» и выехал на полосу встречного движения. В этот момент водитель автомобиля «Газель» стал поворачивать налево. Транспортные средства столкнулись, после чего «Лада Приора» выехала на обочину слева по ходу своего движения и произвела наезд на пешехода, двигавшегося по данной обочине.

В результате случившегося пешеход, мужчина 1957 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Впоследствии в больнице от полученных травм он скончался. В настоящее время в рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего для установления объективной картины дорожно-транспортного происшествия.

В связи с этим сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, которые могли быть очевидцами данного инцидента, или располагают достоверной информацией по данному факту, с просьбой сообщить об этом по телефону дежурной части отдела МВД России по Бессоновскому району 8-8412-63-01-85.

ИСТОЧНИК KP.RU