Спортивный фестиваль на Олимпийской аллее в Пензе
«Мы видим, что на этот праздник пришли целыми семьями. Здесь не только сторонники партии, однопартийцы, - отметил Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин - Много детей, молодежи. Наша задача - показать на личном примере насколько важно вести здоровый образ жизни. Сам люблю лыжи, и в этом году прошел за сезон около трехсот километров».
Во время регистрации каждый мог выбрать свою дистанцию: 2, 3 или 4 километра, для детей - 500 метров.
По итогам лыжных соревнований победу одержала команда отделения партии Первомайского района, участники которой пробежали 512 километров. Второе место завоевали спортсмены Ленинского района. Третье - Железнодорожного. Призеры были награждены кубками и дипломами, а также сладкими подарками.
ИСТОЧНИК KP.RU