Спортивный фестиваль на Олимпийской аллее в Пензе

1 Март 2020 2020-03-01T10:35:32+03:00

Более двух тысяч человек приняли участие 29 февраля в соревнованиях «Километры здоровья», организованных по инициативе «Единой России»

Изменить размер текста: A A

«Мы видим, что на этот праздник пришли целыми семьями. Здесь не только сторонники партии, однопартийцы, - отметил Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин - Много детей, молодежи. Наша задача - показать на личном примере насколько важно вести здоровый образ жизни. Сам люблю лыжи, и в этом году прошел за сезон около трехсот километров».

Во время регистрации каждый мог выбрать свою дистанцию: 2, 3 или 4 километра, для детей - 500 метров.

По итогам лыжных соревнований победу одержала команда отделения партии Первомайского района, участники которой пробежали 512 километров. Второе место завоевали спортсмены Ленинского района. Третье - Железнодорожного. Призеры были награждены кубками и дипломами, а также сладкими подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU