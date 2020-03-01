Купил 25 земельных участков в Саранске. Дорого

1 Март 2020 2020-03-01T09:18:53+03:00

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Приговором Ленинского районного суда г. Саранска от 23.12. 2019 47-летний Ш. был признан виновным в совершении мошенничества. С использованием своего служебного положения, он приобрел путем обмана права на 25 земельных участков, принадлежащих Администрации го Саранск. За причиненный собственнику ущерб в размере более 8,5 млн. рублей, суд приговорил его к условной мере наказания.

19 февраля судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия согласилась с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о несправедливости вынесенного приговора, ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

Признав доводы апелляционного представления обоснованными, суд второй инстанции приговор в отношении Ш. изменил, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU