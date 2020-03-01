2020-03-01T08:37:21+03:00
Звезды

Масленица в Радищево Пензенской области

Народные гулянья на территории музея-усадьбы А.Н.Радищева в Кузнецком районе прошли в субботу, 29 февраля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На площадке, где летом традиционно проходит Тихвинская ярмарка, собирающая гостей не только из Пензенской области, но и других регионов, решено ежегодно отмечать также проводы зимы. Гостям праздника предлагается окунуться в атмосферу 19 века.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что и новое мероприятие найдет своих почитателей.

«Я рад приветствовать всех, кто решил провести сегодняшний день в Радищево. Поздравляю вас со старинным русским праздником - Масленицей. Хотя в этом году почти не было ни снега, ни морозов, провожать зиму всегда приятно, потому что Масленица - это встречи с друзьями, хорошие песни, радость от предстоящего прихода весны».

«Большое спасибо организатором за хорошее настроение. На празднике выступают прекрасные творческие коллективы, что дает возможность познакомиться с народными песнями, танцами, костюмами. Те, кто умеют хорошо отдыхать, умеют и хорошо работать. У жителей Пензенской области это - получается», - подытожил губернатор.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, на празднике работали интерактивные игровые площадки. В здании музея презентовали новую театрализованную экскурсию «Масленица в доме Радищевых». Посетители также получили уникальную возможность попасть на экскурсию по «Золотому приделу» фамильного храма Радищевых, который обычно закрыт в зимнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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