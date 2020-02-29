Перемены в жизни Пензы через призму изменений бюджета

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании городской Думы 28 февраля начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина сообщила о внесении изменений в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

-Доходную часть предлагается увеличить на общую сумму 179 млн 628,5 тысяч рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы - 180 млн 697,7 тысяч рублей, безвозмездные перечисления уменьшаются на 1 млн 69,2 тысячи рублей, - сообщила она.

Согласно сведениям налоговой инспекции, налоговые доходы должны вырасти на 100 млн 732 тысячи рублей, неналоговые - на 79 млн 955,7 тысяч рублей.

- На 1 января муниципалитет вышел с кредиторской задолженностью в общей сумме 131 млн рублей. Мы планировали, что эта сумма составит 387 млн рублей. Поэтому разницу предлагается направить на расходы муниципалитета в рамках своих полномочий, – уточнила Ольга Викторовна.

Данные средства - налоговые и неналоговые доходы, дефицит бюджета, перераспределение кредиторской задолженности предложено включить в бюджет города.

Из них порядка 66,6 млн рублей будет направлено на капремонт учреждений образования, около 33 млн рублей - на закупку оборудования для новой школы в Арбеково.

Часть средств заложена по линии Управления градостроительства и архитекторы города на разработку проектной документации, техприсоединение и подключение объектов, завершение работ на объектах реконструкции, строительство детского сада на улице Турищева, на разработку ПСД реконструкции стадиона «Снежинка», проведение работ по трем скверам в центре Пензы.

В ходе обсуждения глава администрации города рассказал депутатам о перспективах улицы Октябрьской и прилегающей территории.

- В настоящее время правительством области проектируется здание Кукольного театра на этой улице, мы прорабатываем вопрос благоустройства улиц Гладкова, Октябрьской, пешеходной связи от Привокзальной площади до сквера Пушкина вместе с организацией парковочного пространства возле цирка, - сообщил Андрей Лузгин.

Также в ходе заседания Владимир Мутовкин и Андрей Лузгин вручили памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» начальнику управления по воспитательной и социальной работе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Сергею Егореву. Сергей Иванович отмечен наградой за многолетний добросовестный труд.

ИСТОЧНИК KP.RU