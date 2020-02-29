2020-02-29T14:36:38+03:00
Происшествия

В Пензенской области студентка хотела получить удостоверение водителя без экзаменов

Девушка перевела на счет банковской карты посредника 17 500 рублей, после чего пользователь внес ее в «черный список»
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В полицию Сосновоборского района обратилась с заявлением о мошенничестве 18-летняя гражданка. Она сообщила, что в социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп обнаружила объявление о предоставлении помощи при сдаче экзаменов в МРЭО ГИБДД и получении водительского удостоверения без участия аттестуемого.

В ходе переписки с неизвестным лицом заявительница договорилась о получении указанной услуги и перевела на счет банковской карты 17 500 рублей, после чего пользователь внес ее в «черный список».

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает:

- перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц;

- ни в коем случае не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета неизвестным;

- помните о том, что, соглашаясь заплатить деньги за выполнение заведомо незаконных действий или бездействия, тем самым вы формально совершаете дачу взятки, что является преступлением и преследуется по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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