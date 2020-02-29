2020-02-29T14:18:47+03:00
Недвижимость

В Пензу поступила новая техника для устранения аварий на водопроводе

Тринадцать спецмашин приобретены «Горводоканалом» в лизинг в рамках инвестиционной программы предприятия
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Это первое комплексное обновление автопарка предприятия за последние 20 лет. В смотре техники принял участие заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Денис Леонтьев.

Пять аварийных фургонов, шесть машин со сварочным оборудованием, один бортовой автомобиль для перевозки опасных грузов и один самосвал. Общая стоимость автомобилей составила 45 млн рублей.

Специализированная техника, отметил Денис Леонтьев, позволит расширить возможности предприятия в части обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей в городе.

-Любое предприятие должно развиваться, обновлять материально-техническую базу. Новые автомобили повысят скорость реагирования на заявки потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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