Пензенских учащихся призывают сдавать отработанные батарейки

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:27:33+03:00

Принять участие в экологической акции могут все образовательные учреждения региона

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В Пензенской области стартует проект по сбору отработанных элементов питания «Сдай батарейки с Duracell», который продлится до 31 мая в образовательных учреждениях региона.

Руководству школ, колледжей и вузов предлагается объявить среди учащихся о возможности принести отработанные батарейки, которые будут отправлены на переработку. Транспортировка собранных отходов в централизованную точку накопления будет осуществляться региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.

К участию в проекте приглашаются все категории образовательных учреждений Пензенской области.

Подать заявку на участие в проекте можно до 15 марта.

В рамках проекта будут определены победители, собравшие наибольшее количество батареек. Все участники будут отмечены благодарственными письмами.

ИСТОЧНИК KP.RU