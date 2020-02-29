Пензенских учащихся призывают сдавать отработанные батарейки
В Пензенской области стартует проект по сбору отработанных элементов питания «Сдай батарейки с Duracell», который продлится до 31 мая в образовательных учреждениях региона.
Руководству школ, колледжей и вузов предлагается объявить среди учащихся о возможности принести отработанные батарейки, которые будут отправлены на переработку. Транспортировка собранных отходов в централизованную точку накопления будет осуществляться региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
К участию в проекте приглашаются все категории образовательных учреждений Пензенской области.
Подать заявку на участие в проекте можно до 15 марта.
В рамках проекта будут определены победители, собравшие наибольшее количество батареек. Все участники будут отмечены благодарственными письмами.
ИСТОЧНИК KP.RU