В Мордовии разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трассе

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:17:26+03:00

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УГИБДД МВД по Республике Мордовия просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в окрестностях села Пензятка. В результате столкновения «Ваз 21102» и «Шевроле Лачетти» погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят откликнуться очевидцев данной аварии, а также граждан, владеющих какой-либо информацией по факту данного ДТП и сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 38-59-56 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU